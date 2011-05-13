"Інвестором року-2010" стала "Львівська залізниця"

Львів. 13 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та президент Львівської торгово-промислової палати Дмитро Афтанас на засіданні Ради з питань залучення інвестицій нагородили переможців конкурсу «Інвестор року 2010». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цього року лауреатами конкурсу стали ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ «ОДРІ», ПАТ «Київстар», ВАТ«Миколаївцемент», ТзОВ “Леоні Ваерінг системс УА ГмбХ”, ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ», ПАТ «Кредобанк Україна».

Звання «Інвестор-року 2010» отримала «Львівська залізниця».

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав переможців і побажав їм плідної праці на благо України. «Я хочу сердечно привітати усіх керівників підприємств, іноземних інвесторів, які прийняли вірне рішення і розпочали свою діяльність на Львівщині! Сподіваємося на тривалу та плідну співпрацю задля добробуту та процвітання!», - сказав Михайло Цимбалюк.

Він також запросив директорів цих компаній на презентацію Львівщини, що відбудеться у Брюсселі у Посольстві України в Бельгії.