Харкавого затверджено начальником Львівської митниці

Львів. 16 травня. УНІАН. Відсьогодні, згідно із наказом голови Державної митної служби України, Миколу Харкавого затверджено на посаді начальника Львівської митниці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Додамо, що досі, з 15 лютого 2011 року Микола Харкавий виконував обов’язки начальника митниці.

Микола Харкавий – радник митної служби першого рангу. До призначення на Львівську митницю, з липня 2010 року очолював Хмельницьку митницю.

Народився Микола Харкавий 12 листопада 68 року в с. Свіршківці Чемеровецького району Хмельницької області. Службу в митних органах розпочав 1994 року і пройшов шлях від інспектора митного поста до начальника митниці.

Нагороджений пам'ятним нагрудним знаком «За сумлінну службу в митних органах України» (2001 р.) та нагрудним знаком «Почесний митник України» (2010 р.).