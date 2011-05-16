Керівнику МЗС Польщі сподобався львівський аеропорт

Львів. 16 травня. УНІАН. Сьогодні, 16 травня, міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин Грищенко та Радослав Сікорські оглянули будівництво нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Це надзвичайно гарний проект і з естетичної, і з технічної точки зору. Мені дуже подобається ця будівля», - зазначив голова зовнішньополітичного відомства Польщі.

Нагадаємо, що 16 травня відбувся робочий візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Львова.

К. Грищенко разом з міністром закордонних справ Республіки Польща Р. Сікорським. Голови зовнішньополітичних відомств України та Польщі провели переговори та відкрили нову будівлю Генерального Консульства Польщі у Львові. Також міністри спільно з головою Львівської ОДА М. Цимбалюком відвідали будівництво нового стадіону. Окрім того, Костянтин Грищенко провів зустріч з представниками ділових та громадських кіл Львова.