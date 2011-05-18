Цимбалюк запрошує взяти участь в акції «Ніч музеїв»
09:06, 18 травня 2011Львів
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Сьогодні - День музеїв
Львів. 18 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк візьме участь в акції «Ніч музеїв» та запрошує усіх бажаючих разом з ним оглянути експозиції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Зокрема, голова Львівської ОДА планує відвідати Львівський історичний музей, музей «Арсенал», Музей визвольної боротьби.
«Михайло Цимбалюк запрошує журналістів, гостей і мешканців Львівщини взяти участь у заході, який розпочнеться о 21:00 у Львівському історичному музеї (Італійський дворик, пл. Ринок, 6)», - зазначили в прес-службі ОДА.
Нагадаємо, Міжнародний день музеїв щорічно відзначають 18 травня.
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