На Львівщині з хабарем затримано директора «Народного дому»

Львівська область. 18 травня. УНІАН. 17 травня на Львівщині, під час отримання хабара, було затримано директора «Народного дому» одного з райцентрів області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до правоохоронців із заявою про вимагання хабара директором «Народного дому» одного з міст Львівської області, звернувся мешканець Львівщини.

Заявник повідомив, що посадовець вимагає хабар в сумі 1800 гривень «за сприяння в укладенні договору оренди не житлового приміщення (частини приміщення «Народного дому») та зменшенні суми орендної плати».

Проведеним комплексом оперативних заходів «на гарячому», під час отримання хабара у своєму службовому кабінеті, був затриманий 54-річний директор «Народного дому».

