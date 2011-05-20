Студентка зі Львова стала чемпіоном України зі стрільби із лука

Львів. 20 травня. УНІАН. Курсант Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС, майстер спорту Дарія Грачова у складі збірної Львівщини здобула золото на чемпіонаті України зі стрільби з лука, який проходив у м. Нова Каховка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Напередодні, вихованка навчального закладу МНС України у складі збірної виборола перемогу у престижному міжнародному турнірі «Олімпійські надії», який проходив у Львові.

У змаганнях брали участь спортсмени з Польщі, Білорусії, Молдови та України. Усього налічувалось близько 100 учасників у категорії юніори.