Львівська облрада затвердила програму "Олімпійська надія-2022"

Львів. 29 травня. УНІАН. Львівська обласна рада затвердила Програму забезпечення реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області «Олімпійська надія – 2022».

Проект рішення депутатам презентувала заступник начальника Головного управління з питань Євро-2012 містобудування та будівництва Львівської ОДА – начальник управління з питань Євро-2012 Ганна Олексюк.

Програма, зокрема, передбачає підготовку пропозицій до Концепції розміщення об’єктів спортивної, транспортної та інженерної інфраструктури, на що з обласного бюджету буде спрямовано 250 тис. грн.

200 тис. грн. буде виділено на виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів, зокрема, банерів, каталогів, стендів, довідкового та інформаційного характеру щодо обґрунтувань розміщення об’єктів інфраструктури до проекту «Олімпійська надія – 2022».

350 тис. грн. передбачено на підготовку обґрунтувань для прийняття рішень щодо відведення земель та проектування споруд і комунікацій для забезпечення функціонування комплексу об’єктів «Олімпійська надія – 2022».

Також програма передбачає організацію змагань із зимових видів спорту протягом 2011-2014 років. «Нам необхідно провести 25 змагань з зимових видів спорту до 2014 року», - зазначила з цього приводу Г. Олексюк.