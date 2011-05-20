На Львівщині буде працювати 712 оздоровчих закладів

Львів. 20 травня. УНІАН. У Львівській області з метою забезпечення належного оздоровлення дітей насамперед пільгових категорій буде працювати 712 закладів.

Як повідомили у Львівській ОДА, з них 669 таборів з денним перебуванням дітей (у 2010 році – 528 таборів), впродовж 2007-2010 років спостерігалася чітка тенденція до зменшення їх кількості, 24 заклади санаторного типу та позаміські (кількість не змінилася в порівнянні з попереднім роком), 19 наметових містечок (у 2010 році – 11 наметових містечок).

У цих закладах отримають послуги з оздоровлення та відпочинку близько 90 тисяч дітей шкільного віку. Іншими формами оздоровлення та відпочинку (екскурсії, походи, туристичні поїздки) буде охоплено понад 40 тисяч дітей.

Цього року 131 тис. дітей з Львівщини буде оздоровлена у санаторно-оздоровчих закладах області та України.