На оздоровлення дітей Львівщина виділять 26 млн. грн.

Львів. 20 травня. УНІАН. Цього року буде оздоровлено 50% дітей із Львівської області. На їх оздоровлення планують виділити 26 млн. грн.

Як зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк після розширеного засідання КМУ, минулого року Львівщина мала менший відсоток оздоровлення дітей. Це пов’язано з тим, що у районних бюджетах кошти на ці цілі виділялись мізерні чи взагалі не виділялись.

«В області з 24 санаторно-оздоровчих закладів вже готові до прийому дітей 19. Інші будуть готові приймати дітей до 25 травня», – роз’яснив М. Цимбалюк.

М. Цимбалюк додав, що питання перебуває на його особистому контролі. З цього питання систематично проводяться селекторні наради з головами РДА, керівники відповідних служб (МНС, СЕС та інші).