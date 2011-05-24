На стадіоні у Львові розпочали облагороджувати територію

Львів. 24 травня. УНІАН. У Львові тривають роботи із благоустрою території довкола стадіону до Євро-2012. Зараз будівельники працюють над монтажем систем дренажу і поливу, облаштування футбольного поля та внутрішніх інженерних мереж.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Так, в квітні цього року будівельники розпочали влаштовувати дві пожежно-декоративні водойми, роботу над якими закінчать в серпні», - зазначив керівник проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Олександр Кирилов.

О.Кирилов також додав, що в червні почнуть покривати гранітною бруківкою пішохідні доріжки.

Наприкінці серпня за східною трибуною арени облаштують майданчики для відпочинку, встановлять лавки і малі архітектурні форми. На вході перед пандусом і центральними сходами буде вимощена бруківкою ділянка для проходу глядачів. Роботи на цій частині розпочнуться після закінчення вертикального планування території об’єкту.

Чималу увагу будівельники приділять і озелененню території. Вже восени робітники стадіону висадять перші дерева і квіткові клумби: все задля комфорту відвідувачів арени.