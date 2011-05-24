3,5 тонн кави «Лавацца» вилучено на Львівщині

Львів. 24 травня. УНІАН. Податкова міліція Львівської області вилучила близько 3,5 тонн кави, підробленої під всесвітньо відомий бренд „Лавацца”. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Окрім цього, податківці виявили понад 100 літрів оливкової олії без українського маркування. Вартість вилученого понад 800 тис. грн.

Громадянин, який представився власником транспортного засобу, документи на вантаж не представив. Відтак, виявлений товар вилучено.

Як показали результати експертизи, вилучена кава є недоброякісною, тобто не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам.

Органами прокуратури за цим фактом порушено кримінальну справу.