На Львівщині зареєстровано 63 мільйонери

Львів. 24 травня. УНІАН. На 18 травня громадянами Львівщини, які у 2010 році одержали дохід понад 1 млн. грн, подано 63 декларації. Всього ними задекларовано 293 ,526,2 тис. грн доходів.

Про це повідомив у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET заступник голови ДПА у Львівській області Сергій Маловський.

Переважну кількість декларацій подано громадянами, які здійснили продаж нерухомого майна, їх питома вага становить 33,3%.

Інвестиційні доходи та доходи від продажу частки у статутному фонді задекларовано 15,8% громадян.

Іноземні доходи задекларували 12,7% громадян. Також задекларували дохід внаслідок одержаної спадщини 11,1% мешканців.

Нагадаємо, на 16 травня 201 року, за підсумками обробки 40% декларацій про доходи, отриманих громадянами України у 2010 році, податкова нарахувала більше 1100 людей, які задекларували свій дохід на суму понад 1 млн. грн.

Для порівняння, у квітні 2009 року на Львівщині було зареєстровано 66 мільйонерів, на 24 квітня 2008 року у Львівській області було зареєстровано 85 громадян, які одержали доходи більше 1 млн. грн. У 2007 році кількість громадян-мільйонерів у Львові становила 46 осіб.