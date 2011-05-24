Цимбалюк в Кабміні обговорив питання розвитку регіону

Йшлося також про кошти

Львів. 24 травня. УНІАН. Учора, 23 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на зустрічі в Кабінеті Міністрів України обговорив питання розвитку регіону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Зокрема на зустрічі обговорювалися питання розвитку регіону, фінансування об’єктів незавершеного будівництва, а також дію Рамкової угоди, підписаної між Львівською ОДА та НАК «Нафтогаз України».

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