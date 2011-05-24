На Львівщині під час операції «Нерест» вилучено понад 9 км сіток

Львів. 24 травня. УНІАН. У Львівській області з початку операції «Нерест» проведено 41 рейд-перевірку в галузі охорони рибних ресурсів в період весняно-літньої заборони на вилов риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області, на порушників складено 83 протоколи, накладено штрафів на суму 2 478 грн. Вилучено 190 сіток ставних риболовних загальною довжиною 9 100м, 9 сіток-екранів, 2 остроги.

Порушників природоохоронного законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності.