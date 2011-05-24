Частина Львова завтра залишиться без газу

Львів. 24 травня. УНІАН. Завтра, 25 травня, з 9.00 частина будинків у Львові будуть відключені від газопостачання у зв’язку із проведенням працівниками ПАТ «Львівгаз» робіт із перевірки газової мережі на справність та герметичність. Про це УНІАН повідомила прес-секретар ВАТ «Львівгаз» Оксана Ростикус.

За її словами, відновлення подачі газу відбудеться після того, як працівники газового господарства потраплять до кожного помешкання і перевірять справність газового обладнання та герметичність мережі.

«Заздалегідь, просимо вибачення за тимчасові незручності», – зазначають на «Львівгазі».

Зокрема без газу залишаться будинки на вул. Кульпарківська, 36, вулиці Білинського, 23, вул. Варшавська, 4, вул. Дунайська, 32, вул. Керченська, 15-17, вул. Ярошинської, 6, вул. Каховська, 8 та вул. Роксоляни, 31.