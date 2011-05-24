Біля Львова під час лобового удару легковиків загинуло два водії

Львівська область. 24 травня. УНІАН. У Львівській області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинуло два водії. Ще одна людина – у реанімації. Інцидент стався 23 травня на об’їзній дорозі міста Львова між селами Підрясне та Бірки Яворівського району.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За повідомленням ДАІ, 23 травня, на об’їзній дорозі сталося «лобове» зіткнення двох автомобілів, унаслідок якого обоє водії автотранспортних засобів загинули, а пасажир одного із автомобілів потрапив у реанімацію.

Як встановили співробітники ДАІ, зіткнення відбулося між автомобілем «КІА», яким керував 25-річний житель Львова, та автомобілем «Мерседес-123» під керуванням 32-річного львів’янина.

«Від отриманих травм водії обох автомобілів загинули на місці аварії. Крім того, у цій ДТП травмовано пасажира автомобіля «Мерседес-123», 31-річного жителя Львова. Його із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелому лівого стегна госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова», - зазначили в ДАІ.