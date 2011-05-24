На Львівщині цьогоріч 15 тис. шкільних випускників

Львів. 24 травня. УНІАН. Цього року у школах Львівщини 15 тис. випускників 11-х класів та 30 тис. випускників 9-х класів. Про це 24 травня на прес-конференції повідомила заступник начальника головного управління освіти та науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Загальна кількість випускників 11-х класів у порівнянні з минулим роком зменшилась на 20% (у 2009-2010 н.р. школу закінчили 18 тис. випускників). Це спричинено, за словами Б.Біляк, переходом 10 років тому з трирічної на чотирирічну початкову освіту.

Претендентами на нагородження медалями є 1 214 випускників (8,2%) 11-х класів: золотою медаллю - 855 (5,8%), срібною медаллю – 359(2,4%).

Останній дзвоник для випускників області пролунає 27 травня, причому навчальні заняття в 11-х класах завершені ще 18 травня, і до 26 травня у них триватиме Державна підсумкова атестація.