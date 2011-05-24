Президент дотримав слова, даного ветеранам, - Цимбалюк

Львів. 24 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк переконаний, що при підписанні закону про червоні прапори Президент Віктор Янукович керувався нічим іншим, як законодавством. Про це губернатор Львівщини заявив 24 травня під час зустрічі з місцевими ЗМІ.

«Він керувався лише законом, а ніякою не політичною доцільністю», - зазначив Михайло Цимбалюк, пише ZAXID.NET.

Крім цього, він зазначив, що президент дотримався усіх необхідних процедур: він скерував закон до Кабміну, у Мін’юст і лише тоді його підписав.

«Президент дотримав слова, яке давав ветеранам», - сказав Михайло Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги), який передбачає вивішування 9 травня поряд з державним прапором червоний прапор перемоги.

21 травня Президент України Віктор Янукович підписав даний закон.