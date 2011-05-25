Затверджено Програму розвитку туризму на Львівщині

Львів. 25 травня. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради затвердили Програму розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 роки. Таке рішення було прийнято на сесії Львівської обласної ради 24 травня.

Як зазначили УНІАН у Львівській ОДА, програмою передбачено створення сприятливих економічно-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну галузь, утвердження образу Львівщини як регіону туристичного значення. Створення та просування туристичного бренду Львівщини на внутрішньому й міжнародному туристичних ринках.

Окрім цього, у програмі передбачено проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Львівщини на світові туристичні ринки та створення єдиної інформаційно-туристичної інфраструктури. Також передбачено удосконалення системи контролю за роботою туроператорів та гідів-перекладачів, що працюють на території Львівської області, сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища, забезпечення раціонального й ефективного використання природних рекреаційних, історико-культурних ресурсів, відновлення архітектурних та етнічних пам’яток.