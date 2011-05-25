На Львівщині сьогодні дощ, гроза

Львів. 25 травня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через грози оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Львівській області, в регіоні під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, град.

На Львівщині мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-східний 7 – 12 м/с, під час гроз подекуди шквали 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі +9…+14ºС, вдень +18…+23ºС.