На Львівщині сьогодні дощ, гроза
09:34, 25 травня 2011Львів
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До 23 градусів тепла
Львів. 25 травня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через грози оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Львівській області, в регіоні під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, град.
На Львівщині мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-східний 7 – 12 м/с, під час гроз подекуди шквали 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі +9…+14ºС, вдень +18…+23ºС.
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