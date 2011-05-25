9-річний велосипедист потрапив під колеса автобуса
09:44, 25 травня 2011Львів
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Несподівано виїхав на дорогу
Львів. 25 травня. УНІАН. У Львові 9-річний велосипедист потрапив під колеса автобуса «Богдан». Інцидент стався 24 травня о 17.25 на вул. Мазепи, 14.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 50-річний водій автобуса «Богдан» скоїв наїзд на неповнолітнього велосипедиста, 9-річного місцевого жителя, який несподівано виїхав на проїжджу частину дороги.
Унаслідок цієї автопригоди дитина отримала незначні тілесні ушкодження. Після огляду лікарями Львівської міської дитячої клінічної лікарні, хлопчика було відпущено додому.
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