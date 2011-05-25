Львів. 25 травня. УНІАН. У Львові 9-річний велосипедист потрапив під колеса автобуса «Богдан». Інцидент стався 24 травня о 17.25 на вул. Мазепи, 14.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 50-річний водій автобуса «Богдан» скоїв наїзд на неповнолітнього велосипедиста, 9-річного місцевого жителя, який несподівано виїхав на проїжджу частину дороги.



Унаслідок цієї автопригоди дитина отримала незначні тілесні ушкодження. Після огляду лікарями Львівської міської дитячої клінічної лікарні, хлопчика було відпущено додому.