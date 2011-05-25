На Львівщині затверджено Програму підтримки та реабілітації інвалідів

Львів. 25 травня. УНІАН. На Львівщині затверджено Обласну комплексну програму соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки. Відповідне рішення було прийнято під час сесії Львівської обласної ради 24 травня. За відповідне рішення проголосувало 85 депутатів.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Програма містить комплекс заходів щодо посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення можливостей повного і рівного користування ними всіма правами людини.

Пропоновані заходи об’єднані у 7 розділів за основними напрямками.

У Програмі вказані конкретні заходи щодо надання пільг різним категоріям осіб з інвалідністю, забезпечення і контролю безперешкодного доступу до об’єктів житлового і громадського призначення, лікування, профілактики та реабілітації осіб з інвалідністю, їх освіти, дозвілля, спорту та культурного життя.

Планується створення нових послуг у сфері медичного обслуговування та реабілітації людей з інвалідністю.