Цимбалюк зустрівся із скрипалем-віртуозом Олегом Крисою

Львів. 25 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні зустрівся із всесвітньовідомим львів’янином, скрипалем Олегом Крисою.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, видатний музикант завітав з Нью-Йорка до Львова, щоб взяти участь у ХХХ ювілейному Міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Віртуози», який проходить з 13 травня до 5 червня у Львівській обласній філармонії.

О. Криса подякував голові ЛОДА за сприяння у відмінній організації фестивалю.

Своєю чергою М.Цимбалюк, запропонував спільними зусиллями створити фонд підтримки молодих талантів, а також запросив його на відкриття стадіону до Євро –2012.

Нагадаємо, що О. Криса підготував до ХХХ ювілейного Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» унікальну концертну програму – 5 скрипкових концертів Моцарта «Gala Mozart».

Сюрпизом для поцінювачів таланту маестро стала Симфонія «Концертанта», яку він виконав разом із сином Петром.