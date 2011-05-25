На Львівщині «Мерседес» в’їхав у «КамАЗ»

13:37, 25 травня 2011
Львів
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Одна особа загинула, дві – в лікарні

Львів. 25 травня. УНІАН. У Львівській області відбулося зіткнення автомобіля «Мерседес» із вантажівкою «КамАЗ». Інцидент стався 24 травня на автодорозі «Стрий-Нижинковичі».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Внаслідок зіткнення 21-річний пасажир легковика від отриманих травм помер на місці події, а водія і ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню.

Обставини ДТП з’ясовуються.

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