На Львівщині «Мерседес» в’їхав у «КамАЗ»

Львів. 25 травня. УНІАН. У Львівській області відбулося зіткнення автомобіля «Мерседес» із вантажівкою «КамАЗ». Інцидент стався 24 травня на автодорозі «Стрий-Нижинковичі».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Внаслідок зіткнення 21-річний пасажир легковика від отриманих травм помер на місці події, а водія і ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню.

Обставини ДТП з’ясовуються.