Львівська митниця відзначає 65 років

Львів. 25 травня. УНІАН. Сьогодні Львівська митниця відзначає 65-річчя. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській митниці.

Нагадаємо, 25 травня 1946 року наказом Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при Львівському аеропорту було відкрито митний пост зі штатом 9 працівників. Згодом 1951 року його було реформовано у митницю ІІІ класу. З метою оптимізації діяльності митних органів впродовж наступних років митниця зазнала ще низку реорганізацій. З 1 травня 2008 року її зоною діяльності визначено Львівську область.

Львівська митниця відзначає ювілей хорошими показниками у роботі. Зокрема у січні - квітні 2011 року до держбюджету перераховано 1 млрд 130 млн грн, що на 276 млн більше, ніж за відповідний період 2010 року. За чотири місяці цього року порушено 865 справ про порушення митних правил, що на 131 справу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показники зовнішньоекономічної діяльності щодо обсягу експорту та імпорту в січні-квітні 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшилися на понад 2 мільярди грн.

Львівська митниця активно впроваджує концепцію реформування митної служби «Обличчям до людей», з метою створення безпаперового середовища, мінімізації бюрократичних процедур та зменшення корупційних ризиків запроваджує електронне декларування.