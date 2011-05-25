В Україні треба розробити програму збереження дерев’яної архітектури

Львів. 25 травня. УНІАН. «В Україні необхідно розробити Національну програму збереження дерев’яної сакральної архітектури на правах Закону України». Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 25 травня під час науково-методичного семінару «Проблеми та завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини».

Учасники заходу у резолюції семінару також наголосили на необхідності звернутися до Президента України, КМУ, ВРУ щодо прийняття згаданої програми.

Крім того, у резолюції, зокрема, зазначено: проведення парламентських слухань з проблематики збереження дерев’яної сакральної архітектури, рекомендувати громадам відтворювати втрачені храми, проводити постійний моніторинг стану цих об’єктів, їх інвентаризації та паспортизації, управлінню охорони культурної спадщини ЛОДА підготувати звернення до церковних громад про демонтаж з дерев’яних храмів нетипових матеріалів (пластик, бляха, дикта, деревостружкова плита та ін.), РДА створити тимчасові робочі групи з перевірки стану збереження пам’яток.