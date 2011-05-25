За тиждень у Львові викрали три іномарки

Львів. 25 травня. УНІАН. За тиждень у Львові було зареєстровано три заяви про викрадення автомобілів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у Сихівський райвідділ міліції звернувся працівник «Львівводоканалу», який повідомив, що в період часу з 18 по 24 травня з вулиці Мишуги у Львові було викрадено його автомобіль «Міцубісі ланцер» 2008 року випуску, який був обладнаний сигналізацією.

24 травня з вулиці Низький замок у Львові зловмисники викрали автомобіль «Лексус GX-470», 2007 року випуску, який знаходився на сигналізації. Власником викраденого авто є співзасновник однієї з будівельних компаній міста.

До Франківського райвідділу міліції надійшла заява від безробітного львів‘янина, який повідомив, що у період з 22 по 24 травня з вулиці У.Кравченко у Львові викрали його «Мерседес бенц 814», 1997 року випуску, з номерами польської реєстрації.

Жодної з викрадених іномарок до цього часу не знайдено.