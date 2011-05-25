Інвестори готові вкласти у Львівщину $300 млн

Львів. 25 травня. УНІАН. Упродовж 2-3 місяців у Львівській області відкриють ще п’ять підприємств з зовнішніми інвестиціями на близько 300 млн доларів. Про це повідомив під час зустрічі з журналістами голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Попередньо мова йде про Сокальський завод абразивних матеріалів, про будівництво в Мостиському районі серйозного комбінату для зберігання зерна і відправки його на закордон чи у зворотному напрямку. Це австрійський інвестор. Проведено вже певні переговори. Також фірма «Леоні» готується до розширення свого виробництва… Перспектива другого ешелону – це китайські інвестори, які на рівні уряду КНР зацікавлені у нашій вугільній промисловості, а також у будівництві доріг. Хоча там є певні умови, які не зовсім підходять українській стороні», – сказав він.

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