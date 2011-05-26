У Львові кримськотатарський ансамбль дав концерт

Львів. 26 травня. УНІАН. Учора, 25 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав концерт «В Україні єдиній», присвячений 20-й річниці Незалежності України, за участі кримськотатарського фольклорного ансамблю «Крим».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, концерт відбувався у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені С. Крушельницької.

Михайло Цимбалюк нагородив почесними грамотами та подяками художнього керівника Сервера Какура та солістів ансамблю «Крим», а також від імені усіх присутніх в залі вручив картину із зображенням архітектури м. Львова.

«Обмін майстрами сцени є хорошою традицією до 20-ї річниці Незалежності України. Впевнений, що сьогоднішня подія є невеликою, але вагомою цеглиною у розбудові нашої держави. Бажаю артистам творчого натхнення, а глядачам – надовго запам’ятати цей вечір», - сказав у вітальному слові голова Львівської ОДА.

Художній керівник ансамблю «Крим» Сервер Какура, в свою, чергу подякував керівництву області та міста за запрошення, подарував кошик з кримськими солодощами і висловив побажання, щоб відносини між нашими народами були такими ж солодкими, як цей подарунок.

Кримськотатарський фольклорний ансамбль «Крим» створено у 1990 році в м. Сімферополь. Директор – художній керівник ансамблю – заслужений діяч мистецтв України та республіки Сервер Какура. Ансамбль «Крим» є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.