Водій автобуса «Москва-Мукачево» збив велосипедиста

Львів. 26 травня. УНІАН. Учора, 25 травня, місті Стрий на перехресті вулиць Добрівлянська-Вокзальна водій автобуса «МАН» збив 55-річного велосипедиста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, один із водіїв автобуса «МАН» (належить одній із московських фірм), який їхав за маршрутом «Москва-Мукачево», під час руху автобуса допустив наїзд на велосипедиста, 55-річного жителем міста Стрия.

Як встановили інспектори ДАІ, водій велосипеда керував цим транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Перед автобусом, який практично наблизився до велосипеда, водій почав маневр повороту зліва направо – через проїжджу частину дороги. Відповідно, водій автобуса не мав можливості уникнути зіткнення.

Унаслідок цієї автопригоди водій велосипеда отримав тілесні ушкодження.

Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.