Уряд виділив кошти на Львівський цирк

Львів. 26 травня. УНІАН. Кабінет Міністрів України схвалив виділив 8733,562 тис. грн. для проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Львівського державного цирку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 25 травня.

Згідно з розпорядженням з резервного фонду Державного бюджету України на 2011 рік виділено 8733,562 тис. грн для проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території цирку.

Це відновить діяльність єдиного на території Західної України державного цирку після пожежі ІІІ ступеня складності, поновити роботу трудового колективу (141 особи), яка на даний момент призупинена.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, керівництва МНС та Львівського цирку відбулася нарада за результатами перевірки та встановлення причин пожежі, які сталася у Львівському цирку.

Михайло Цимбалюк повідомив, що особисто звернеться до Президента України Віктора Януковича, депутатського корпусу обласної, міської ради та меценатів щодо виділення коштів для відновлення роботи Львівського цирку.

Крім того, буде проведено благодійний концерт для збору необхідних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня о 23.46 загорівся Львівський цирк. Ліквідувати загоряння вдалося через три години.