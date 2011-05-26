Цього літа на Львівщині оздоровлять 52% дітей, – Цимбалюк

Львів. 26 травня. УНІАН. У Львівській області протягом цього літа оздоровлять 52% дітей шкільного віку. Це понад 131 тис. дітей. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 26 травня за підсумками селекторної наради з головами ОДА, яка відбулась під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Одним із найважливіших завадь, яке стоїть перед нами, - це якісне оздоровлення дітей, забезпечення належних умов проживання, харчування. Тут мають бути задіяні всі служби, ми маємо уникнути випадків травматизму чи захворюваності. Необхідно проводити ретельний і постійний огляд дітей медичними працівниками, у тому числі і під час їх прибуття в оздоровчі заклади», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Відповідно до законодавства, кожна область має оздоровити не менше 50% дітей шкільного віку. У Львівській області цей показник становить 52%. На оздоровлення дітей на 25 травня передбачено 45,5 млн грн. У тому числі з обласного бюджету - 11,3 млн грн (у 2010 році – 10,9 млн грн), у місцевих бюджетах передбачено 9,5 млн грн.

За літній період буде, зокрема, оздоровлено: 100% (1766) дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних сімей, 50% дітей з багатодітних сімей (близько 25 тис. дітей шкільного віку).

В області працюватиме 767 пришкільних таборів (528 таборів у 2010 році), 27 закладів санаторного типу, 19 наметових містечок.

За результатами нарад з власниками та керівниками закладів у 2011 році відновлять роботу три заклади (дитячий оздоровчий табір (ДОТ) «Карпати» с. Рибник, ДОТ «Динамо» смт. Славське, база «Карпати» с. Кам’янка).

Понад 60 тис. дітей буде охоплено такими видами відпочинку та оздоровлення, як мандрівки, екскурсії, походами.