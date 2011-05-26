На Львівщині діятиме call-центр для дітей під час відпочинку

Львів. 26 травня. УНІАН. На Львівщині, як одній з найпотужніших транзитних областей, діятиме єдиний call-центр, куди зводитиметься інформація щодо дітей, які приїжджають чи перетинають наш регіон під час літнього відпочинку. Телефон центру – 2-999-264. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив 26 травня за підсумками селекторної наради з головами ОДА, яка відбулась під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми звернемося у відповідні структури, управління облдержадміністрацій, щоб вони надавали нам інформацію про те, які групи перетинатимуть область, хто є відповідальною особою та телефони для оперативного зв’язку. Це дасть нам можливість якомога оперативніше реагувати у разі виникнення непередбачених обставин. Організовані групи під час перетину області супроводжуватимуть групи ДАІ», – додав М. Цимбалюк.