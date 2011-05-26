У Львові відкрили Візовий центр Республіки Німеччини

Львів. 26 травня. УНІАН. У Львові відкрили візовий центр Федеративної Республіки Німеччини. Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка з Надзвичайним і Повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гансом-Юргеном Гаймзьотом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



«Хочу висловити вдячність за відкриття Візового центру, це значно спростить подорожі наших громадян до вашої країни», – зазначив М. Цимбалюк.

Під час зустрічі сторони обговорили питання економічної співпраці. Посол Німеччини подякував голові Львівської ОДА за створення сприятливого інвестиційного клімату: «Розвиток таких підприємств, як «Леоні», «Клінгспор» доводять, що тут уважно ставляться до інвесторів. Вони є хорошими послами Львівщини в світі. Додам, що Львів є одним з тих міст, куди найбільше люблять їздити німці в Україні».

Голова Львівської ОДА М. Цимбалюк, своєю чергою, звернувся до дипломата з проханням сприяння в обміні досвідом щодо забезпечення правопорядку під час Євро-2012.

М. Цимбалюк також розповів про підготовку області до Євро-2012: «У нас одні з найкращих показників підготовки, зокрема щодо готельної сфери».