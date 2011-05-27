У Львові затримали вандала

Львів. 27 травня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримала 23-річного безробітного вандала. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За повідомленням правоохоронців, 26 травня затриманий на території цвинтаря у Львові пошкодив пам’ятник «Меморіал Січових Стрільців».

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.298 КК України (знищення, руйнування або пошкодження пам’яток-об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці).