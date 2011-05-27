На Львівщині відбувся етнофестиваль «Розточанські фестини»

Львів. 27 травня. УНІАН. На території Яворівського національного природного парку відбувся етнофестиваль “Розточанські фестини”, присвячений відкриттю туристично-екскурсійного сезону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета заходу – презентація туристично-рекреаційного потенціалу Яворівського національного природного парку, популяризація народних промислів, мистецтва та творчості Яворівського району, відродження традицій регіону як засобу розвитку внутрішнього туризму.

Гості фестивалю оглянули рекреаційно-туристичний центр «Оселя Розточчя», побували на екскурсіях у Святомиколаївському та Крехівському монастирях, а також взяли участь у майстер-класах з гончарства, ковальства, розписі яворівської іграшки, виготовленні ляльок- мотанок, різьбі по дереву.

Нагадаємо, на території Яворівського НПП створено чотири відпочинкові осередки, прокладено дві екологічні стежки та чотири екопізнавальні маршрути.

Адреси відпочинкових осередків НПП:

Відпочинкова база «Середній Горб»: Львівська обл., Яворівський р-н околиця села Середній Горб;

Стаціонарна зона відпочинку «Верещиця»: Львівська обл.., Яворівський р-н, околиця с. Верещиця;

Стаціонарна зона відпочинку «Лелехівка»: Львівська обл.., Яворівський р-н, околиця с. Лелехівка;

Стаціонарна зона відпочинку «Оселя Розточчя»: Львівська обл., Яворівський р-н урочище Мочарі;

Відпочинковий осередок «Козулька»: Львівська обл. Жовківський р-н околиця с. Крехова, хутір Козулька.