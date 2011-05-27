У Львівській ОДА нові начальники управлінь

Львів. 27 травня. УНІАН. У Львівській облдержадміністрації призначено нових начальників тьох управлінь. Відповідні розпорядження підписав голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Як повідомили УНІАН у Львівська ОДА, на посаду начальника головного управління економіки та інвестицій призначено Володимира Ромаку, на посаду начальника управління розвитку туризму та курортів - Наталію Гамкало.

Окрім цього, Павла Петрусенка призначено начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.