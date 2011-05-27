У Львівській ОДА нові начальники управлінь
17:24, 27 травня 2011Львів
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Львів. 27 травня. УНІАН. У Львівській облдержадміністрації призначено нових начальників тьох управлінь. Відповідні розпорядження підписав голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.
Як повідомили УНІАН у Львівська ОДА, на посаду начальника головного управління економіки та інвестицій призначено Володимира Ромаку, на посаду начальника управління розвитку туризму та курортів - Наталію Гамкало.
Окрім цього, Павла Петрусенка призначено начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.
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