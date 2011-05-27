Янукович дав начальнику служби «Пархоменкове» медаль

З нагоди Дня прикордонника

Львів. 27 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович до Дня прикордонника нагородив начальника відділу прикордонної служби «Пархоменкове» Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Дерприкордонслужби Ігоря Косминіна медаллю «За бездоганну службу» III ступеня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Медаль Ігор Косминін отримав «за вагомий особистий внесок у справу охорони державного кордону, забезпечення захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та зразкове виконання військового обов'язку», - йдеться в Указі Президента. Відповідний указ Президент України Віктор Янукович підписав 24 травня 2011 року.

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