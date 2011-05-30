«Коментарі»: Рейтинг Цимбалюка зріс на 7 позицій

Львів. 30 травня. УНІАН. Згідно з рейтингом голів обласних державних адміністрацій за перший квартал 2011 року, опублікованого в тижневику «Коментарі» (№21 за 27 травня 2011 року), голова Львівської ОДА М. Цимбалюк займає 12 місце, що на 7 позицій вище у порівнянні з рейтингом за підсумками 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

За інформацією тижневика, приріст промислового виробництва за перший квартал 2011 року у Львівській області склав 19,8%.

«Особливо вражає прогрес Львівщини: за нового губернатора Михайла Цимбалюка вона зуміла стрибнути нагору з 23-го місця, що посіла за підсумками 2010 року, одразу на 19 щаблів – на 4-те місце», - зазначає видання.

Як вбачається із порівняльної картини розвитку регіонів у першому кварталі 2011 року, опублікованої тижневиком, Львівщина є одним із лідерів серед областей за такими показниками, як: динаміка промисловості (4 місце), оплата житлово-комунальних послуг (2 місце), виплата зарплат (4 місце).

За даними видання, Львівщина зменшила заборгованість за житлово-комунальні послуги на 3,29 грн. з особи. Також області вдалось скоротити рівень прихованого безробіття на 7,2%, і зараз він складає 6,8%.

Також покращилась ситуація із виплатами боргів по заробітній платні. «Порівняно з четвертим кварталом минулого року на 11 щаблів угору – з 17-го місця на 6-те – піднялась Львівщина (2,50 грн. у перерахунку на одного штатного працівника), що можна вважати успіхом її нового губернатора Михайла Цимбалюка», - пише тижневик «Коментарі».