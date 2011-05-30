У Львові в потрійному ДТП травмувався школяр

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові відбулося зіткнення автобуса «БАЗ», яким керував 60-річний львів’янин, автомобіля «БМВ-525» під керуванням 29-річного жителя міста Миколаїв Львівської області, та автомобіля «Фольксваген ЛТ» (мікроавтобус), яким керував 42-річний житель села Зубра Пустомитівського району. Інцидент стався 26 травня на вул. Стрийській, 260.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок ДТП 13-річний пасажир автомобіля «Фольксваген ЛТ», учень 8-го класу ЛНВК ім. В. Стуса отримав травму хребта.

Хлопчика госпіталізовано у травматологічне відділення Львівської міської клінічної лікарні. Також у цій автопригоді травми отримала також пасажир автобуса «БАЗ», 66-річна жителька села Рудники Миколаївського району.

Обставини потрійного ДТП з’ясовуються.