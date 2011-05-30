У Львові в парку знайдено протитанкову міну

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові в Стрийському парку виявлено предмет ззовні схожий на протитанкову міну часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

По факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасу.

З початку року у Львівській області виявлено 295 вибухонебезпечних предметів та 314 патронів в 128 місцях (знешкоджено 294 боєприпасів та 314 патронів), які віднесено до некласифікованих надзвичайних подій.