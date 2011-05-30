У Східниці відновлено газопостачання

Львів. 30 травня. УНІАН. У селищі Східниця на Львівщині відновлено газопостачання 800 абонентів, що було припинене внаслідок аварій на трубопроводах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області, у другій половині дня 28 травня внаслідок сильного дощу на території селища Східниця (Бориславської міської ради) та Дрогобицького району стрімко піднялись рівні води в гірських річках, що стало причиною руйнування автомобільного мосту через річку Східничанка та розриву двох газових трубопроводів, які забезпечують газопостачання смт. Східниця.

Витік газу було припинено шляхом перекриття засувки. Наступного дня газопостачання абонентів було відновлено.

Внаслідок підняття рівня води в селищі Східниця через річку Східничанка зруйновано автомобільний металевий міст (довжина 10 м, ширина 3,5 м). У двох місцях на р. Східничанка пошкоджено берегоукріплення.

Крім того, у Бориславі підмито опору залізобетонного мосту через річку Тисмениця, що в подальшому може привести до обмеження або припинення автомобільного руху по даному мосту (довжина 20 м, ширина 10 м) та неможливості під’їзду до селища Східниця та навколишніх населених пунктів. Пошкоджено берегоукріплення Тисмениці.

У селі Довге Дрогобицького району негодою зруйновано залізобетонний автомобільний міст (довжина 8 м, ширина 5 м).

Ситуація контрольована, жертв та потерпілих немає.