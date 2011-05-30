Українські та польські рятувальники готуються до Євро-2012

13:07, 30 травня 2011
Львів
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Українці їдуть у Варшаву

Львів. 30 травня. Делегація Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України у на чолі з проректором Романом Ратушним візьмуть участь у масштабних Міжнародних навчаннях рятувальних служб «PIONKI 2011». Навчання відбудуться у Варшаві в рамках підготовки до Євро-2012 та спільного Україно-Польського проекту, присвяченого питанням безпечної евакуації з місць із масовим перебуванням людей.

Роман Ратушний розповів, що наш Університет вже тривалий час співпрацює із Варшавською головною школою пожежно-рятувальної служби. До співпраці залучені також Харківський та Черкаський навчальні заклади. «Нещодавно відбулася двостороння зустріч ректорів Львівського та Варшавського навчальних закладів Михайла Козяра та  Ришарда Домброва. В ході зустрічі було обговорено низку питань щодо поглиблення співпраці між навчальними закладами країн, які прийматимуть Євро-2012. Зокрема мова йшла про проект присвячений питанням вдосконалення управління надзвичайними ситуаціями, які виникають у міських умовах, навчальний обмін між викладачами та студентами України та Польщі», - додав Р.Ратушний.

Це вже третій проект, який успішно реалізується Україною та Польщею в рамках підготовки до Євро-2012.

Усі міжнародні проекти фінансуються Міністерством закордонних справ Польщі та передбачають  інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм забезпечення безпеки людини, адаптацію українських фахівців до спільної роботи з міжнародними системами цивільного захисту, вироблення спільних методів та підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій і, особливо, тих, які мають транскордонний характер.

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