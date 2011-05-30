У Львові школярка двічі обікрала квартиру військового штурмана

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові 16-річна учениця однієї із загальноосвітніх шкіл міста підозрюється у скоєнні «серійних» крадіжок з квартири 40-річного львів‘янина, штурмана однієї з військових частин Львівщини.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, в ході розслідування кримінальної справи працівниками міліції було встановлено, що 16-річна дівчина шляхом підбору ключів до замків вхідних дверей квартири на вулиці К.Основ‘яненка, двічі – у липні та серпні 2010 року, пробиралася до квартири військового звідки викрала гроші на загальну суму 38 тисяч гривень.

