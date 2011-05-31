Янукович: День Незалежності ми маємо відзначити гідно

Львів. 31 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань підготовки до святкування 20-ї річниці Незалежності України, яка відбулась 30 травня під головуванням Президента України Віктора Януковича. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

На засіданні, зокрема, йшлося про формування іміджу нашої країни у світі.

«20-ту річницю Незалежності ми маємо відзначити гідно. І заходи, які ми проводитимемо, повинні пройти на найвищому рівні», – наголосив Президент.

Віктор Янукович нагадав, що цього року також відзначається 20-та річниця низки інших важливих подій, пов'язаних із здобуттям нашої незалежності. Йдеться про підняття державного прапора у Києві (24 липня 1991 року) та прапорів у населених пунктах України, Всеукраїнський референдум (1 грудня 1991 року), прийняття Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року).

«Нам необхідно зробити все, щоб подальша модернізація нашої країни покращувала життя людей і, безумовно, робила нашу країну сильнішою. Завдання, яке ми поставили перед собою, – за ближчі 10 років увійти до двадцятки найрозвиненіших країн світу – цілком лежить у площині нашої спільної відповідальності», – наголосив Президент.