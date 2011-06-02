Янукович привітав зі 100-літнім ювілеєм мешканку Львівщини

Львів. 2 червня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав зі 100-літнім ювілеєм мешканку Буського району Львівщини Ганну Герняк.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

«Щиро вітаю Вас із славним 100-літнім ювілеєм. Вклоняюся Вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови.

Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що, переживши багато бурхливих подій, Ви стали свідком народження незалежної Української держави і сьогодні зустрічаєте свій ювілей у колі рідних та близьких Вам людей.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості й благополуччя», - йдеться у вітанні Президента України.