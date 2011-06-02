Чиновники мерії Львова попалися на тендерних махінаціях

Львів. 2 червня. УНІАН. Правоохоронці викрили службових осіб тендерного комітету Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, які у процесі закупівлі робіт з реконструкції тепломережі у м. Львові надали перевагу одному учаснику, унаслідок чого з бюджету розвитку міста виплатили 362,8 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що 3 березня 2010 року тендерним комітетом Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради прийнято рішення щодо проведення закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція за процедурою відкритих торгів з очікуваною вартістю предмета закупівлі 6 млн. 650 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету м. Львова.

Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій зареєстровано шість учасників вказаної процедури закупівлі. 06.04.2010 тендерним комітетом проведено розкриття тендерних пропозицій та прийнято необхідні документи, передбачені документацією.

У той же час, проведеною із залученням спеціалістів КРУ у Львівській області перевіркою встановлено, що тендерна пропозиція одного із ТзОВ, ціна якої була найнижчою серед учасників процедури закупівлі і становила 4 млн. 838,7 тис. грн, відповідала вимогам тендерної документації, в той час як пропозиції тих двох учасників у яких було проведено оцінку тендерних пропозицій таким вимогам не відповідали.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій переможцем процедури закупівлі визначено учасника, тендерна пропозиція якого не відповідала вимогам документації, з яким Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради укладено договір про закупівлю робіт з реконструкції тепломережі. Остаточну ціну договору визначено в сумі 5 млн. 201,5 тис. грн. Роботи за вказаним договором виконано у повному обсязі.

Таким чином, внаслідок протиправних дій членів тендерного комітету Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, всупереч норм ст. 7 Бюджетного кодексу України, завищено бюджетні зобов'язання Львівської міської ради в користь ТзОВ на 362,8 тис. грн. За зібраними матеріалами прокуратурою м. Львова порушено кримінальну справу за фактом вчинення службовими особами департаменту житлового господарства Львівської міської ради - членами тендерного комітету злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.