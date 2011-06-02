На Львівщині авто впало в річку
13:19, 02 червня 2011Львів
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Львів. 2 червня. УНІАН. У Львівській області в річку впав легковий автомобіль. У внаслідок автопригоди 31-річний водій авто загинув, а пасажира із травмами госпіталізували до лікарні.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Інцидент стався в Золочівському районі 1 червня. Водій «Мitsubishi» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та згодом у річку. 30-річний пасажир з чисельними травмами поступив у лікарню, а водій від отриманих травм загинув на місці пригоди.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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