На Львівщині авто впало в річку

Львів. 2 червня. УНІАН. У Львівській області в річку впав легковий автомобіль. У внаслідок автопригоди 31-річний водій авто загинув, а пасажира із травмами госпіталізували до лікарні.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Інцидент стався в Золочівському районі 1 червня. Водій «Мitsubishi» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та згодом у річку. 30-річний пасажир з чисельними травмами поступив у лікарню, а водій від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Обставини інциденту з’ясовуються.