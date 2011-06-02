ЛОДА підписала Меморандум про співпрацю з КБМО

Львів. 2 червня. УНІАН. У Львівській ОДА сьогодні, 2 червня, підписали Меморандум про співпрацю з Канадським бюро міжнародної освіти (КБМО).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

У межах «Проекту розробки та впровадження Публічної політики (PRISM) в Україні» за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку у Львівській області розпочалося впровадження ініціатив «Моніторинг, оцінка та розробка регіональних програм розвитку малого підприємництва у Львівській області» та «Регіональна політика інноваційного розвитку Львівської області», у зв’язку з чим було підписано Меморандум.

Загальною метою програми є забезпечення максимально сприятливого середовища для створення та розвитку інноваційних.