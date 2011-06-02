77 об’єктів незавершеного будівництва готові на 70%

Львів. 2 червня. УНІАН. У Львівській області питома вага об’єктів незавершеного будівництва – багатоквартирних житлових будинків зі ступенем будівельної готовності понад 70% становить 77 об’єктів (38,7%), в межах 30-70% - 43 об’єкти (21,6%), та зі ступенем готовності до 30% - 79 об’єктів (39,7). Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький на нараді з питань кредитування завершення будівництва об’єктів житла з високим ступенем будівельної готовності за участю керівництва державної іпотечної установи.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Начальник відділу проектного фінансування державної іпотечної установи В.Павлюк презентував присутнім програму державної іпотечної установи щодо фінансування завершення добудови житлових об’єктів незавершеного будівництва. Ця програма дозволить розпочати втілення важливої задачі сьогодення – завершення будівництва об’єктів житлового призначення та відновлення ринку іпотечного кредитування населення в Україні, а також прискорити темпи завершення будівництва значної кількості недобудованого житла у Львівській області.

«Питання надання громадянам довготермінових іпотечних кредитів за низькими відсотковими ставками при завершенні будівництва багатоквартирних будинків є ключовим для реалізації програми будівництва доступного житла», – зазначив В.Губицький.